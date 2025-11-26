Keresés

Napindító – Digitális kuruzslás + videó

2025. november 26., szerda 06:25 | HírTV

A Napindító vendége Dr. Kőnig Róbert a Highlights Hungary nagykövete volt, aki arról beszélt, hogy a közösségi média korában egyre több „online rendelő” működik, ahol laikusok adnak egészségügyi tanácsokat több tízezer követőnek.

  Napindító – Digitális kuruzslás + videó

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – A magyar szuverenitás története + videó

Napindító – A magyar szuverenitás története + videó

 A Szuverenitásvédelmi Hivatal gondozásában megjelent Máthé Áron: A magyar szuverenitás eredete I. című kötete, amely a magyar államiság és szuverenitás gyökereit bemutató sorozat első része. A könyvről a szerző beszélt a Napindítóban.
