Napindító – Digitális kuruzslás + videó

A Napindító vendége Dr. Kőnig Róbert a Highlights Hungary nagykövete volt, aki arról beszélt, hogy a közösségi média korában egyre több „online rendelő” működik, ahol laikusok adnak egészségügyi tanácsokat több tízezer követőnek.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal gondozásában megjelent Máthé Áron: A magyar szuverenitás eredete I. című kötete, amely a magyar államiság és szuverenitás gyökereit bemutató sorozat első része. A könyvről a szerző beszélt a Napindítóban.
Andrew Lloyd Webber legendás musicalje, Az operaház fantomja új mérföldkőhöz érkezett a Madách Színházban. 2025. november 30-án 1000. alkalommal tűzzük műsorra a musicalt. A témáról Sasvári Sándor ... beszélt a Napindítóban.