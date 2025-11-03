Keresés

Napindító – Dánia nemet mond a közösségi média használatára a fiatalok körében + videó

2025. november 03., hétfő 08:28 | HírTV

A mai gyerekek már képernyők között nőnek fel – átlagosan napi négy és fél órát töltenek online. De mi történne, ha a kijelző helyett újra egymásra figyelnénk?

  • Napindító – Dánia nemet mond a közösségi média használatára a fiatalok körében + videó

Kepe Nóra - Társadalomkutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója: "Mostanra áll rendelkezésre elég tapasztalat, információ és egy felnőtt korosztály ahhoz, hogy lássuk, milyen hátrányai lehetnek ezeknek a felületeknek, és éppen ezért sajnos mindig először jelentkezik a probléma, és utána születik meg erre a jogalkotói megoldás."

Erre a problémára reagál most Dánia is. A skandináv ország 2025-től betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára – és a 13 év felettiek is csak szülői engedéllyel léphetnek be ezekre a platformokra. Az iskolákban pedig kötelező lesz a tudatos digitális használat oktatása. A dán miniszterelnök elmondta: még soha ennyi fiatal nem szenvedett szorongástól és depressziótól. A tervek szerint a tilalom már jövőre életbe léphet.

