Napindító – Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét + videó

2025. november 18., kedd 06:48 | HírTV

A témáról Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője beszélt a Napindítóban.

A kormányfő elmondta: Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen. Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihízni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – szögezte le. „A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk” – fogalmazott.

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó

