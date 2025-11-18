Napindító – Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét + videó

Megosztás itt:

A kormányfő elmondta: Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen. Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihízni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – szögezte le. „A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk” – fogalmazott.