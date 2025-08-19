Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Beleegyezett az új gázai tűzszüneti javaslatba a Hamasz + videó

2025. augusztus 19., kedd 08:32 | HírTV

Az adásban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője beszélt, többek között a közel-keleti országokban éledő feszültségekről, a Hamasz által újabban elfogadott tűzszüneti javaslatról és az Európában egyre többször tapasztalható antiszemitizmusról.

  • Napindító – Beleegyezett az új gázai tűzszüneti javaslatba a Hamasz + videó

További híreink

Kirobbant az akácháború, mutatjuk mi a teendő

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Szoboszlai hiába remekelt, ő vitte el a balhét Liverpoolban

Ömlik a gyűlölet a Tisza Párt csoportjaiban

Így készül a török tojás, ennél finomabb reggelit még nem ettél!

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Gigantikus úthálózat-fejlesztést jelentett be a kormány

Zseniális konyhai kisgép kapható leárazva a Lidlben, a háziasszonyok odáig lesznek érte

Ezekről kommentelnek a tiszások: fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése

További híreink

Ezekről kommentelnek a tiszások: fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
3
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
4
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét
5
Donald Trump: A háború véget fog érni
6
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
7
Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is
8
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség
9
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
10
Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó

Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó

 Az adásban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendég, aki többek között a Washingtonban tartott háromoldalú tárgyalások eredményéről, várható következményeiről, folytatásáról, illetve az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!