Napindító – Befogadó játszótér nyílt Révfülöpön + videó

Megosztás itt:

Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő: „Az ilyen játszótér pont az teszi lehetővé, hogy egy kicsit visszahozza a nyár emlékeit, a nyár játékosságát és egyúttal ezt a térséget lakóhelyként is a legkiválóbb magyarországi lakóhelyek közé emelje. Én abban bízom, hogy ez így lesz és különösen fontosnak tartom azt ,hogy egy olyan befogadó játszótérről van szó, amely lehetővé teszi, hogy valóban mindenkié legyen a játék, mindenkié legyen a játék öröme és a játszótér is maga, hiszen ezt mindenki használhatja, mindenki megtalálhatja benne az örömét.”