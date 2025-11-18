Keresés

Napindító – Befogadó játszótér nyílt Révfülöpön + videó

2025. november 18., kedd 08:12 | HírTV

Ez a projekt már 2017 óta segíti, hogy fogyatékossággal élő és ép gyerekek együtt játszhassanak. A játszótér a hajózás világát idézi, ahol kerekesszékkel és babakocsival is könnyedén lehet közlekedni.

  Napindító – Befogadó játszótér nyílt Révfülöpön + videó

Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő: „Az ilyen játszótér pont az teszi lehetővé, hogy egy kicsit visszahozza a nyár emlékeit, a nyár játékosságát és egyúttal ezt a térséget lakóhelyként is a legkiválóbb magyarországi lakóhelyek közé emelje. Én abban bízom, hogy ez így lesz és különösen fontosnak tartom azt ,hogy egy olyan befogadó játszótérről van szó, amely lehetővé teszi, hogy valóban mindenkié legyen a játék, mindenkié legyen a játék öröme és a játszótér is maga, hiszen ezt mindenki használhatja, mindenki megtalálhatja benne az örömét.”

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Komment – Kollégánkat bántalmazták a Tisza rendezvényén + videó

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

