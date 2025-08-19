Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó
2025. augusztus 19., kedd 07:12
| HírTV
Az adásban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendég, aki többek között a Washingtonban tartott háromoldalú tárgyalások eredményéről, várható következményeiről, folytatásáról, illetve az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről beszélt.
Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adásban Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás kapcsán kommentálta az energiaellátási helyzetet, illetve többek között beszélt arról is, hogy az Európai Unió rosszul járt a vámháborúban szert tett rossz pozíciófoglalásával.
Az adásban Both Hunor, az Ellenpont operatív vezetője Németország azon új korszakát elemezte, melyben megszigorítanák a sorkatonaságot, mindez a háborús pszichózis jegyében, illetve annak fényében, hogy a NATO komoly fegyverkezési igényeket támaszt a tagállamokkal szemben.
Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.