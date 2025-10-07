Napindító – Az MCC október 21-én nemzetközi vezetői konferenciát szervez + videó

Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Ez is eljött: figyelmeztette a németeket a kancellár, csökkenni fog a nettó fizetésük – írta meg a Világgazdaság.

"Együtt építettük fel ezt a kalandot és most együtt fogjuk végigküzdeni az utolsó napokat, bármit is hozzanak" - mondta Klein Dávid.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Napindító – Iskolában az erdő-program + videó Az Iskolában az erdő-program keretén belül ezer iskolában, s így éves szinten 60 ezer gyerek vett részt ebben a különleges oktatásban, mely a természeti értékekre, azon belül is az erdők titkaira hívta fel a figyelmet. A téma részleteiről Szabó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszélt.

Napindító – Hétfőn hirdettek eredményt a falusi kisboltok működési támogatási pályázatán + videó Több, mint 900 település részesült abból a 10 milliárd forintos támogatásból, melyet többek között infrastrukturális fejlesztésekre, épületrekonstrukcióra, eszközbeszerzésre, gépjárművásárlásra írtak ki. A támogatási lehetőségre önkormányzatok jelentkezhettek. A témáról Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt.