Napindító – Az izraeli-iráni háború legújabb fejleményei + videó

Irán nemcsak Izraelen, de a nyugati civilizáción is próbál majd bosszút állni – hívta fel a figyelmet az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Kiss Rajmund hozzátette: az amerikai támaszpontok megtámadásán kívül nem kizárt, hogy a síiták már az Európai Unió területére is beléptek.

Napindító – Donald Trump felvetette az iráni rendszerváltás gondolatát + videó

Iránban tüntettek, illetve el is ítélték az amerikai csapásokat. A tüntetésen az iráni elnök is részt vett. A fellázadt tömeg azt kiabálta: bosszú, bosszú! A hírre reagált a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is.