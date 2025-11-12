Napindító – Az ENSZ éghajlat-változási konferenciát Belémben rendezik + videó

Megosztás itt:

Az idei ENSZ Éghajlat-változási Konferenciát, a COP30-at Amazónia kapujában, Belémben rendezik november 10. és 21. között. Miközben a világ vezetői a trópusi esőerdők védelméről tárgyalnak, maga a konferencia is óriási ökológiai lábnyomot hagy maga után – hajókon elszállásolt delegáltakkal, magánrepülőkkel, és újonnan épített létesítményekkel az egyébként veszélyeztetett ökoszisztéma közepén. Nem beszélve a több ezer hektár kivágott fáról, a több száz tonna hulladékról, ami már most az előkészületek során felgyülemlett az eseménynek helyt adó régióban. A klímacsúcs így önmagában is a globális ellentmondások szimbóluma lett: miközben a világ a kibocsátáscsökkentésről tárgyal, a konferencia ökológiai lábnyoma újra hatalmas lesz.