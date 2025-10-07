Napindító – Az Egyesült Államok Tomahawk típusú nagy hatótávolságú cirkálórakétákat küldhet Ukrajnának + videó
2025. október 07., kedd 09:06
HírTV
A Napindítóban azokról a nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákról volt szó, melyeket Donald Trump ígért Ukrajnának, és amelyek - Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint - végképp megrontanák ezzel az amerikai-orosz viszonyt. A témában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a Napindító vendége.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Iskolában az erdő-program keretén belül ezer iskolában, s így éves szinten 60 ezer gyerek vett részt ebben a különleges oktatásban, mely a természeti értékekre, azon belül is az erdők titkaira hívta fel a figyelmet. A téma részleteiről Szabó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszélt.
Több, mint 900 település részesült abból a 10 milliárd forintos támogatásból, melyet többek között infrastrukturális fejlesztésekre, épületrekonstrukcióra, eszközbeszerzésre, gépjárművásárlásra írtak ki. A támogatási lehetőségre önkormányzatok jelentkezhettek. A témáról Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt.
A globális változások, a mesterséges intelligencia és a munkahelyeken jelenlévő generációs különbségek miatti kihívások állnak az MCC októberi konferenciájának fókuszában. A témáról Túri Péter, az MCC főigazgató-helyettese beszélt.