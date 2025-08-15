Napindító – A zenében szabadon + videó

Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás vendége, Kosztrihán Dávid, az MCC közéleti programjának igazgatója volt, aki egyebek mellett az MCC új projektjéről, egy fiatal nőknek szóló vezetőképzésről beszélt, azon belül is arról, hogy miként készítik fel a résztvevőket a politikai és közéleti szereplésre.
Az adásban Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, többek között Európa és az Egyesült Államok szembenállásáról, az európai pénzügyi érdekek és a háború összefüggéseiről, Ukrajna tűzszüneti törekvései mögött lévő szándékokról beszélt.
Az adásban Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője többek között a Putyin-Trump találkozóról, az Egyesült Államok és Európa gazdasági és politikai kapcsolatáról, és Magyarország béke melletti kiállásáról beszélt.