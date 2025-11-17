Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Napindító – A panellakások számítanak továbbra is a leggyorsabban értékesíthető ingatlantípusnak + videó

2025. november 17., hétfő 07:37 | HírTV

A témáról Sármi Beáta ingatlancoach beszélt a Napindítóban.

Budapesten 2024 októberében még 70 napos átlagos értékesítési idővel számolhattunk, ami 2025 októberére 61 napra csökkent. Vidéken ezzel szemben a panellakások tavaly 91 nap, idén októberben már 71 nap alatt keltek el – tehát lokációtól függően akár 10-20 napos gyorsulás is tapasztalható.

A téglaépítésű lakásoknál hagyományosan hosszabb értékesítési idő jellemző, de itt is jelentős csökkenés történt: Budán tavaly még 126 napos értékesítési idővel számoltak, 2025 októberére ez 81 nap alá csökkent, belvárosi téglalakásoknál pedig 114 napról 80 napra rövidült. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok értékesítési ideje 150 napról átlagosan 106 napra csökkent, és különösen a jó állapotú, reálisan árazott lakások esetében látványos a rövidülés.

