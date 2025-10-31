Napindító – A miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat + videó

Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó

Az incidens fókuszában Jónás Sándor, egy helyi képviselő közösségi oldalán megjelent, egyesek szerint "erősen rasszista" vicc állt, illetve az, hogy a posztra reagálva a kommentek között olyan is volt, amelyben drogkereskedelemmel vádolták az egyik helyi roma férfit.