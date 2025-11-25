Napindító – A magyar szuverenitás története + videó
2025. november 25., kedd 07:23
| HírTV
A Szuverenitásvédelmi Hivatal gondozásában megjelent Máthé Áron: A magyar szuverenitás eredete I. című kötete, amely a magyar államiság és szuverenitás gyökereit bemutató sorozat első része. A könyvről a szerző beszélt a Napindítóban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Andrew Lloyd Webber legendás musicalje, Az operaház fantomja új mérföldkőhöz érkezett a Madách Színházban. 2025. november 30-án 1000. alkalommal tűzzük műsorra a musicalt. A témáról Sasvári Sándor ... beszélt a Napindítóban.
A Napindítóban Vukics Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt arról, hogy megszólalt Putyin a 28 pontos amerikai béketervről. Az orosz elnök szerint súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről, ugyanakkor az amerikai vezetés ennél jóval optimistább.