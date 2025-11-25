Napindító – A magyar szuverenitás története + videó

Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

Lázár János: A Trump-elnökség korszaka a korábban leosztott lapok újraosztását jelenti számunkra + videó

Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó

Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került – írta meg a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté szerint ha véget ér a háború, az európai vezetőknek el kell számolniuk a pénzzel és a fegyverekkel. Ettől rettegnek Brüsszelben.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.