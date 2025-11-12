Napindító – A gabonáért egyre kevesebbet, míg a napraforgóért egyre többet adnak a piacon + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindító vendége Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója volt, aki többek között arról beszélt, hogy tíz év telt el a párizsi klímaegyezmény aláírása óta, és a világ egyre távolabb kerül attól, amit akkor történelmi áttörésként ünnepelt.