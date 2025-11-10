Napindító – A Fidesz Radics Bélát indítja a Városliget térségében 2026-ban + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora a pénteken tartandó amerikai-magyar csúcstalálkozó előre látható pontjairól, így többek között az energetikai, geopolitikai és orosz-ukrán háború témáról beszélt.