Napindító – A Farkasréti temető nagyjai + videó

Az incidens fókuszában Jónás Sándor, egy helyi képviselő közösségi oldalán megjelent, egyesek szerint "erősen rasszista" vicc állt, illetve az, hogy a posztra reagálva a kommentek között olyan is volt, amelyben drogkereskedelemmel vádolták az egyik helyi roma férfit.
A Napindítóban Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője arról beszélt, hogy idén is megrendezi a PestiSrácok-csapata és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a Halhatatlanok napját november 4-én, a budai Bem József téren.