Napindító – A drogok elleni háború létfontosságú + videó

Az elmúlt évtizedek globális kihívásai – a politikai és erkölcsi konfliktusok, az illegális migráció és a háború okozta gazdasági nehézségek – mellett egyre súlyosabb gondot jelent a globális kábítószer-probléma. A drogok terjesztése és használata olyan mérgező gyökeret vert társadalmunkba, amely szétzilálja azt és családokat szakít szét. Miközben sok ország feladta a harcot vagy a dekriminalizáció útjára lépett, az egyre égetőbb probléma új, elszánt fellépést kíván. E körülmények között az MCC Budapest Summit a globális kábítószer-járványról rendezvény célja, hogy nemzetközi fórumot teremtsen a drogkrízis megértésére és a lehetséges megoldási módozatok megvitatására.