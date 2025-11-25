Napindító – A diverzifikált pénzügyi konnektivitás a stabilitás alapja + videó
2025. november 25., kedd 06:36
| HírTV
A globalizáció új korszakában a konnektivitás, vagyis a gazdaságok, az innovációk és a pénzügyi rendszerek összekapcsoltsága vált a nemzetközi
gazdasági rend egyik fő tartópillérévé. A Napindítóban többek között erről a témáról is beszélt Horváth Marcell, a Nézőpont Intézet vezető kutatója.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A HírTV Napindító című műsorában Shahmar Hajiyev, a Bakui Air Center főtanácsadója beszélt az Azerbajdzsán és Örményország közötti békefolyamat aktuális helyzetéről, a regionális konnektivitásról, valamint a magyar-azeri kapcsolatok jelentőségéről.
A HírTV Napindító című műsorának vendége volt Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, akivel kollégáink a Romániában kialakult súlyos politikai és pénzügyi válságspirálról beszélgettek.