Napindító – A csökkenő tendenciák ellenére is jelentős az európába irányuló irreguláris migráció + videó

Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

A Napindítóban Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója mondott kommentárt a témában.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.