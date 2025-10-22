Az elmúlt kilenc hónapban a közép-mediterrán útvonal továbbra is forgalmas maradt, felélénkült a Líbia-Kréta útszakasz forgalma, és a Nagy-Britannia felé történő kilépések száma is megnövekedett. 22 százalékkal csökkent az irreguláris határátlépések száma 2025 első kilenc hónapjában – derült ki az Európai Határ- és Partvédelmi Hatóság (Frontex) legfrissebb jelentéséből.
Napindító – A csökkenő tendenciák ellenére is jelentős az európába irányuló irreguláris migráció + videó
2025. október 22., szerda 07:22 | HírTV