Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 08:55

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – A csökkenő tendenciák ellenére is jelentős az európába irányuló irreguláris migráció + videó

2025. október 22., szerda 07:22 | HírTV

A Napindító vendége Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője volt, aki többek között arról beszélt, hogy 22 százalékkal csökkent az irreguláris határátlépések száma 2025 első kilenc hónapjában

  • Napindító – A csökkenő tendenciák ellenére is jelentős az európába irányuló irreguláris migráció + videó

Az elmúlt kilenc hónapban a közép-mediterrán útvonal továbbra is forgalmas maradt, felélénkült a Líbia-Kréta útszakasz forgalma, és a Nagy-Britannia felé történő kilépések száma is megnövekedett. 22 százalékkal csökkent az irreguláris határátlépések száma 2025 első kilenc hónapjában – derült ki az Európai Határ- és Partvédelmi Hatóság (Frontex) legfrissebb jelentéséből.

További híreink

Figyelem! Nem lesz áram rengeteg magyar településen – mutatjuk, hogy hol és mikor

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

"Pár hete mondtam el" – Marsi Anikó férje lelépett: Gyarmati Gábor elhagyja az országot

Merz: Németország városai már nem biztonságosak a nők számára

Jolly összeomlására reagált Zámbó Sebastian – pontosan tudja, miről beszél

Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
3
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
4
A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó
5
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
6
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
7
Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó
8
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban
9
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
10
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – A zsarnokság régen és ma + videó

Napindító – A zsarnokság régen és ma + videó

 A Napindítóban Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus, az MCC kuratóriumának tagja volt a vendég, aki A zsarnokság régen és ma -Tudományos konferencia, könyv- és folyóirat bemutatójáról beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!