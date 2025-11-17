Napindító – A bizottság közzétette a migrációs nyomás alatt álló tagállamok listáját + videó

Megosztás itt:

Az EU új menekültügyi és migrációs paktumának részeként bevezetésre kerülő új „szolidaritási alap” keretében a déli határállamok, mint Görögország és Olaszország, több támogatást kapnak, míg olyan országok, mint Németország és Lengyelország, legalább 2026 végéig elkerülhetik a migránsok befogadását.

Az Európai Bizottság közzétette régóta várt értékelését arról, hogy mely EU-országok kapnak segítséget, és melyek járulnak hozzá az unió új „szolidaritási alapjához”, amely a 2026 közepén hatályba lépő EU migrációs és menekültügyi paktumának kulcsfontosságú eleme.