Napindító – A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre + videó
2025. november 12., szerda 07:16
A Napindítóban Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász volt a vendég, aki arról beszélt többek között, hogy Magyarország számára biztosított amerikai szankciómentesség energetikai és geopolitikai jelentőséggel bír.
