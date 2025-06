Napindító – Hidegkuti Konstantin: csak idő kérdése, hogy mikor fog a konfliktus újra kiújulni + videó

Felmerült az egyeztetések lehetősége az USA, Oroszország, Irán és Ukrajna között. Arról, hogyha Trump és Putyin találkoznak, az iráni helyzet mennyire fogja befolyásolni az Ukrajnával való konfliktust, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő számolt be a Napindítóban.

Irán nemcsak Izraelen, de a nyugati civilizáción is próbál majd bosszút állni – hívta fel a figyelmet az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Kiss Rajmund hozzátette: az amerikai támaszpontok megtámadásán kívül nem kizárt, hogy a síiták már az Európai Unió területére is beléptek.

Napindító – Donald Trump felvetette az iráni rendszerváltás gondolatát + videó

Iránban tüntettek, illetve el is ítélték az amerikai csapásokat. A tüntetésen az iráni elnök is részt vett. A fellázadt tömeg azt kiabálta: bosszú, bosszú! A hírre reagált a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is.