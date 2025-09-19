Minden függöny fellebben – nyílt nap a Nemzeti Színházban

Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó

Bár a Tisza rendre tagadja, gazdasági tanácsadóik elszólásai újra és újra adóemelési terveket sejtetnek – pedig a kormány szerint a költségvetésben még adócsökkentésre is jutna forrás.

A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, a második Arsenal pedig vasárnap este rangadón látja vendégül a Manchester Cityt.

Új veszély fenyegeti a gyerekeket a digitális világban + videó Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke hangsúlyozta, hogy 1997 óta vizsgálják a családok médiahasználati szokásait, és 2011 óta az internet témája is bekerült a fókuszba.

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége.