Minden függöny fellebben – nyílt nap a Nemzeti Színházban

A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, a második Arsenal pedig vasárnap este rangadón látja vendégül a Manchester Cityt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége.
Amíg a svéd városokban tombol az erőszak és háromszáz feletti esetben történt robbantásos eredmény, a miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis Magyarországot oktatja – mutatott rá Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A rádióinterjút ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte a Napindítóban.