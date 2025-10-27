Lázadás, vesekő, lavina – bővelkedett a megpróbáltatásokban a Magyar Dhaulagiri Expedíció + videó

Megosztás itt:

Az expedíció már az utazás során nehézségekbe ütközött: Nepálban a közösségi média korlátozása miatt a kormánnyal szembeni zavargások törtek ki. A két magyar mászó a szálloda tetejéről nézték a tömeget Pokharában, és emiatt két napot kellett várniuk az inndulással.

Az alaptáborban a már meglévő két akklimatizációs kör után Nagy Mártonnak veseköve lett. A fájdalomtól szinte meg sem tudott szólalni. Marci a kórházból való kijövetel után pár nap pihené után úgy döntött, visszamegy a hegyre.

Teljes beszélgetés: