Lázadás, vesekő, lavina – bővelkedett a megpróbáltatásokban a Magyar Dhaulagiri Expedíció + videó

2025. október 27., hétfő 09:30 | HírTV
Klein Dávid Nagy Márton Dhaulagiri

Meghiúsult Klein Dávid és Nagy Márton csúcstámadása a Dhaulagirin, ami a Föld hetedik legmagasabb pontja. A részletekről a két hegymászó beszélt a HírTV Napindító című műsorában.

  • Lázadás, vesekő, lavina – bővelkedett a megpróbáltatásokban a Magyar Dhaulagiri Expedíció + videó

Az expedíció már az utazás során nehézségekbe ütközött: Nepálban a közösségi média korlátozása miatt a kormánnyal szembeni zavargások törtek ki. A két magyar mászó a szálloda tetejéről nézték a tömeget Pokharában, és emiatt két napot kellett várniuk az inndulással. 

Az alaptáborban a már meglévő két akklimatizációs kör után Nagy Mártonnak veseköve lett. A fájdalomtól szinte meg sem tudott szólalni. Marci a kórházból való kijövetel után pár nap pihené után úgy döntött, visszamegy a hegyre.

Teljes beszélgetés: 

