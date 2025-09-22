Kiss Rajmund: A digitális térben is meg kell védeni a magyar érdekeket + videó

Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége.