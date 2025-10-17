Hónapok óta nem csökken a Hepatitis A fertőzések száma Drégelypalánkon + videó

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Az interjút ifj. Lomnici Zoltán elemezte a Napindítóban.