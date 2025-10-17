Hónapok óta nem csökken a Hepatitis A fertőzések száma Drégelypalánkon + videó
2025. október 17., péntek 07:28
Országosan hétszer több esetet regisztráltak eddig, mint tavaly. Míg tavaly október közepéig összesen körülbelül 200 eset volt, az idén ez a szám már közel 1400. A témában kapcsoltuk Rusvai Miklós virológust.
Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Az interjút ifj. Lomnici Zoltán elemezte a Napindítóban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az erőművek, fűtőművek és a közműszolgáltatók országszerte több mint 80 helyszínen nyitott kapukkal, számos érdekes programmal, közelről is megtekinthető gigantikus berendezésekkel és szakértő idegenvezetéssel várják a látogatókat.