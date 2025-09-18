Három különleges esttel készül a népszerű zenekar + videó
2025. szeptember 18., csütörtök
A Modern Art Orchestra idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a zenekar méltó módon készül erre a különleges mérföldkőre. Irodalom, zenei tradíció, új hangok – három különleges estén élvezheti a közönség a zenekar produkcióját. A téma kapcsán Stubicz Gábor trombitaművész volt a vendégünk.
