Háború Izraelben – Végre hazatérhetnek az utolsó izraeli túszok + videó

Továbbá a tartalomból:
- Az izraeli miniszterelnök szóvivője egyértelműen kijelentette: Izrael csak akkor engedi el a mintegy 2000 palesztin rabot, ha bizonyítékot kap arra, hogy „minden élő és elhunyt túszt visszakaptak, és azok biztonságban átlépték az izraeli határt.”
- A túszok átvétele és evakuálása logisztikailag is komoly feladat. A Vöröskereszt koordinálásával a túszokat három izraeli kórházba szállítják, ahol már készülnek a fogadásukra, valamint a családi újraegyesítésekre.
- Ezzel Donald Trump 20 pontból álló béketervének első nyilvános eredményei körvonalazódnak. Ugyanakkor Trump nemcsak diplomatikus hangot ütött meg: egyes források szerint ultimátumot is adott a Hamásznak, világossá téve, hogy az Egyesült Államok nem támogat semmilyen további tárgyalást, ha a mostani túszátadás meghiúsul vagy késik.
- Az amerikai elnök eközben hétfőn Egyiptomba utazik, a tervek szerint találkozni fog a szabadon engedett túszokkal és beszédet mond az izraeli parlamentben is. Emellett az egyiptomi elnökkel együtt vezeti a majd gázai béke-csúcstalálkozót. A csúcsra több mint húsz ország vezetőjét hívták meg, célja pedig nemcsak a túszok ügyének lezárása, hanem egy tartós tűzszünet és politikai rendezés elindítása.
- Izrael hivatalosan is bejelentette, hogy nem vesz részt a békecsúcson. A döntés mögött az áll, hogy előbb a túszok tényleges hazatérését, és csak ezután kapcsolódnak be a politikai rendezési folyamatba.
Teljes elemzés: