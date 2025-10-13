Keresés

Háború Izraelben – Végre hazatérhetnek az utolsó izraeli túszok + videó

2025. október 13., hétfő 08:10 | HírTV
béketerv túszok Hamász Izrael Robert C .Castel túszalku

Hosszas egyeztetéseknek és Donald Trump ultimátumának köszönhetően a Hamász bejelentette, hogy kész átadni húsz, még életben lévő izraeli túszt, illetve 28 holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek. A témában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója jelentkezett be a Napindítóban.

  • Háború Izraelben – Végre hazatérhetnek az utolsó izraeli túszok + videó

Továbbá a tartalomból: 

  • Az izraeli miniszterelnök szóvivője egyértelműen kijelentette: Izrael csak akkor engedi el a mintegy 2000 palesztin rabot, ha bizonyítékot kap arra, hogy „minden élő és elhunyt túszt visszakaptak, és azok biztonságban átlépték az izraeli határt.”
  • A túszok átvétele és evakuálása logisztikailag is komoly feladat. A Vöröskereszt koordinálásával a túszokat három izraeli kórházba szállítják, ahol már készülnek a fogadásukra, valamint a családi újraegyesítésekre.
  • Ezzel Donald Trump 20 pontból álló béketervének első nyilvános eredményei körvonalazódnak. Ugyanakkor Trump nemcsak diplomatikus hangot ütött meg: egyes források szerint ultimátumot is adott a Hamásznak, világossá téve, hogy az Egyesült Államok nem támogat semmilyen további tárgyalást, ha a mostani túszátadás meghiúsul vagy késik.
  • Az amerikai elnök eközben hétfőn Egyiptomba utazik, a tervek szerint találkozni fog a szabadon engedett túszokkal és beszédet mond az izraeli parlamentben is. Emellett az egyiptomi elnökkel együtt vezeti a majd gázai béke-csúcstalálkozót. A csúcsra több mint húsz ország vezetőjét hívták meg, célja pedig nemcsak a túszok ügyének lezárása, hanem egy tartós tűzszünet és politikai rendezés elindítása.
  • Izrael hivatalosan is bejelentette, hogy nem vesz részt a békecsúcson. A döntés mögött az áll, hogy előbb a túszok tényleges hazatérését, és csak ezután kapcsolódnak be a politikai rendezési folyamatba.

Teljes elemzés:  

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

