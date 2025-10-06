Háború Izraelben – Robert C. Castel a közel-keleti rendezési tervről + videó

A tartalomból:
- Ma találkoznak Egyiptomban a Hamász és Izrael közvetítői
- A tárgyalásokra azután kerül sor, hogy a Hamász elfogadta az Egyesült Államok 20 pontos béketervének egyes részeit, többek között a túszok szabadon bocsátását és a gázai kormányzás átadását.
- Donald Trump a közösségi médiában azt írta, hogy az egyeztetések „nagyon sikeresek” voltak, és hozzátette: „úgy tudja, hogy az első szakasz még ezen a héten befejeződik.
- Az amerikai elnök még a múlt héten adott ultimátumot a Hamász terrorszervezetnek az amerikai béketerv mielőbbi elfogadása érdekében. Pénteken a Hamász válaszul bejelentette, hogy hajlandó elengedni az összes izraeli túszt, akár élve, akár holtan.
- Ezzel párhuzamosan Donald Trump Izraellel is tárgyalásokat folytatott. Az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezeti műveletét annak érdekében, hogy esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására. Az izraeli erők csak a védekező céllal lőhetnek vissza.