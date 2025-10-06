Keresés

Napindító

Háború Izraelben – Robert C. Castel a közel-keleti rendezési tervről + videó

2025. október 06., hétfő 07:59 | HírTV
Közel-Kelet Hamász Izrael Robert C. Castel Háború Izraelben

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a legfrissebb közel-keleti híreket a HírTV Napindító című műsorában.

  • Háború Izraelben – Robert C. Castel a közel-keleti rendezési tervről + videó

A tartalomból: 

  • Ma találkoznak Egyiptomban a Hamász és Izrael közvetítői
  • A tárgyalásokra azután kerül sor, hogy a Hamász elfogadta az Egyesült Államok 20 pontos béketervének egyes részeit, többek között a túszok szabadon bocsátását és a gázai kormányzás átadását.
  • Donald Trump a közösségi médiában azt írta, hogy az egyeztetések „nagyon sikeresek” voltak, és hozzátette: „úgy tudja, hogy az első szakasz még ezen a héten befejeződik.
  • Az amerikai elnök még a múlt héten adott ultimátumot a Hamász terrorszervezetnek az amerikai béketerv mielőbbi elfogadása érdekében. Pénteken a Hamász válaszul bejelentette, hogy hajlandó elengedni az összes izraeli túszt, akár élve, akár holtan.
  • Ezzel párhuzamosan Donald Trump Izraellel is tárgyalásokat folytatott. Az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezeti műveletét annak érdekében, hogy esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására. Az izraeli erők csak a védekező céllal lőhetnek vissza.

 

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt. 
