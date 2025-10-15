Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt: így lesz a technológia családi kaland! + videó

Megosztás itt:

Az Erőművek Éjszakája lehetőség arra, hogy a közelebb hozzák a hatóság, a szakemberek, és a szolgáltatók munkáját a fogyasztókhoz, és megmutassuk, a mindennapokban mit tehetünk azért, hogy tudatosabban bánjunk a véges erőforrásainkkal.

Meg lehet nézni, hogyan működik egy hőerőmű, hogyan termelnek áramot, milyen egy vízerőmű vagy egy biomassza erőmű, hogyan melegszik fel a radiátor, hova jut a szennyvíz és hogyan tisztítják meg.

Olyan intézmények, ahova egyébként nem lehet bemenni más napokon. Szakértő idegenvezetések lesznek, érdekes berendezések, jó családi program azok számára, akik érdeklődnek a technológiák iránt, akár gyerekek, akár felnőttek.