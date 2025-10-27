Keresés

Ezek a súlyos tünetek jelentkezhetnek, ha a képernyő rabja a gyermek + videó

2025. október 27., hétfő 07:23 | HírTV
következmények gyermekek képernyőidő

A statisztikák szerint a 8–12 évesek több mint 5 és fél órát, a tinédzserek pedig több mint 8 órát töltenek képernyő előtt. Ezek a szórakozásból vagy időtöltésből adódó idők rengeteg káros hatással járnak, amelyek testi és lelki, illetve szocializációs szempontból is negatívak.

  • Ezek a súlyos tünetek jelentkezhetnek, ha a képernyő rabja a gyermek + videó

Testi tünetek és következmények

  • Túlsúly és mozgásszegénység: A gyerekek kevesebbet mozognak, mert a képernyő előtt töltött idő a mozgás idejéből megy el. Ehhez társul, hogy a képernyő mellett sokan nassolnak.
  • Egészségügyi problémák: A túlsúly miatt nő a vérnyomásemelkedés és a cukorbetegség kockázata.
  • Mozgásszervek és csontozat: A mozgásszegénység az ízületek és a mozgásszervek inaktivitásából adódó betegségeket okoz, amit a túlsúly tovább fokoz. Nagyon pici gyerekeknél a túlzott inaktivitás gátolhatja a csontozat megfelelő fejlődését.
  • Szemproblémák: A képernyő kékfénye, a közeli látás és a folyamatos szemadaptáció elmaradása szemészeti problémákhoz vezet.

A témában vendégünk volt Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója: 

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

 A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart politikai vitát az Országgyűlés hétfőn, ellenzéki kezdeményezésre. A parlamenti honlap tájékoztatása szerint az ülés délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet a napirend előtti felszólalások nyitnak meg.

