Ezek a súlyos tünetek jelentkezhetnek, ha a képernyő rabja a gyermek + videó

A patrióták a digitális térben is győzelmet arattak

Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz

Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó

Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart politikai vitát az Országgyűlés hétfőn, ellenzéki kezdeményezésre. A parlamenti honlap tájékoztatása szerint az ülés délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet a napirend előtti felszólalások nyitnak meg.

Európa lakossága évente mintegy egymillió fővel csökken, ugyanakkor nagy régiónak a folyamatosan nő – hívta fel rá a figyelmet Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a HírTV Napindító című műsorában.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.