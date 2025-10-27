Ezek a súlyos tünetek jelentkezhetnek, ha a képernyő rabja a gyermek + videó

Testi tünetek és következmények
- Túlsúly és mozgásszegénység: A gyerekek kevesebbet mozognak, mert a képernyő előtt töltött idő a mozgás idejéből megy el. Ehhez társul, hogy a képernyő mellett sokan nassolnak.
- Egészségügyi problémák: A túlsúly miatt nő a vérnyomásemelkedés és a cukorbetegség kockázata.
- Mozgásszervek és csontozat: A mozgásszegénység az ízületek és a mozgásszervek inaktivitásából adódó betegségeket okoz, amit a túlsúly tovább fokoz. Nagyon pici gyerekeknél a túlzott inaktivitás gátolhatja a csontozat megfelelő fejlődését.
- Szemproblémák: A képernyő kékfénye, a közeli látás és a folyamatos szemadaptáció elmaradása szemészeti problémákhoz vezet.
A témában vendégünk volt Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója:
Fotó: illusztráció (Shutterstock)