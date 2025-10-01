Keresés

Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó

2025. október 01., szerda 10:04 | HírTV
Ukrajna Koppenhága EU-csúcs Orbán Viktor magyar vétó

Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről. 

  • Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó

Az informális ülést azért tartják a dán fővárosban, mert Dánia az EU soros elnöke. Az ülést nagyon nagy érdeklődés övezi. Több mint 850 újságíró akkreditáltatta magát az eseményre. 

A HírTV riportere emlékeztetett, sajtóorgánumokban megjelent, fókuszba kerülhet Orbán Viktor és a magyar kormány vétója Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. 

Az elmúlt hetekben António Costa, az Európai Tanács elnöke körbejárta a tagállamok vezetői akkor ezt a lehetőséget kereste az állam- és kormányfőkkel, hogy miként lehetne egyszerű többséggel elindítani Ukrajna csatlakozását (...) és úgy döntésre jutni, hogy ahhoz ne kelljen a magyar kormány beleegyezése 

– tette hozzá.   

Teljes bejelentkezés: 

 

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

 Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.

