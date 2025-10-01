Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó

Megosztás itt:

Az informális ülést azért tartják a dán fővárosban, mert Dánia az EU soros elnöke. Az ülést nagyon nagy érdeklődés övezi. Több mint 850 újságíró akkreditáltatta magát az eseményre.

A HírTV riportere emlékeztetett, sajtóorgánumokban megjelent, fókuszba kerülhet Orbán Viktor és a magyar kormány vétója Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán.

Az elmúlt hetekben António Costa, az Európai Tanács elnöke körbejárta a tagállamok vezetői akkor ezt a lehetőséget kereste az állam- és kormányfőkkel, hogy miként lehetne egyszerű többséggel elindítani Ukrajna csatlakozását (...) és úgy döntésre jutni, hogy ahhoz ne kelljen a magyar kormány beleegyezése

– tette hozzá.

Teljes bejelentkezés: