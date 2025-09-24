Élőben a Dhaulagiri expedícióról + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Franciaország elismeri a palesztin államot - jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök. A témában kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját.