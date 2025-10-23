Keresés

Napindító

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

2025. október 23., csütörtök 11:26 | HírTV
1956 Kamuti Jenő visszaemlékezés

Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

  • Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó

Karácsony 56-os beszéde: a városházi mutyikról és a Pride-ról egy szót sem?

Elfogadták a 19. szankciós csomagot

Elfogadták a 19. szankciós csomagot

 Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot. A csütörtök délelőtt bejelentett büntetőintézkedések két fő területet céloznak.

