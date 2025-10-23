Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

A kommunista Komócsin Zoltán 1956-os tevékenységét és a Kádár-korszakban betöltött szerepét idézte fel a HírTV stúdiójában Tóth Judit történész.

Mindszenty öröksége a lelkiismeret, a szabadság, az igazság értéke

Monostori László esperes szerint Mindszenty József egy karakán, az egyházat, Jézus Krisztust és a magyar népet nagyon szerető főpap volt. Mindig kiállt az igazság, az igazságosság és az emberi méltóság mellett, mind a nyilas, mind a kommunista zsarnoksággal szemben.