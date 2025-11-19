Bóka János: Magyarország nem támogat Ukrajna háborús finanszírozását növelő megoldásokat + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó

A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

Maduro Lennon-t énekel, miközben Trump hadihajói és a vádemelés közeledik + videó

Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Indonézia fővárosa, Jakarta csaknem 42 millió lakójával a világ legnépesebb metropolisza - derült ki az ENSZ gazdasági és szociális ügyekkel foglalkozó részlegének kedden New Yorkban ismertetett jelentéséből.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.