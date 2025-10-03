Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó

Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

A biztonság oszthatatlan, amely csak kollektív útkeresés eredményeként születhet meg - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén csütörtökön Szocsiban.

Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Új korszak kezdődött az orvosi beutalók világában + videó Októbertől új korszak kezdődik az orvosi beutalók világában, amely sokak számára elsőre bonyolultnak tűnhet. A téma kapcsán Takács Péter egészségügyi államtitkár volt a Napindító vendége.

Informális EU-csúcs Koppenhágában – így fognák ki Magyarország vitorlájából a szelet + videó Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről.