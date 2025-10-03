Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt.
Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából – írta a miniszterelnök ma reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor arra reagált így, hogy a Tisza Párt alelnöke Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak és az iskolák átszervezéséről beszélt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről.
Egy Greenpeace-jelentés szerint több uniós tagállam is növelte az orosz LNG behozatalát a háború kitörése óta, ahelyett, hogy az uniós irányelvek szerint csökkentette volna azt. Ráadásul erre több pénzt is költött, mint Ukrajna pénzügyi támogatására. A témában vendégünk volt Tóth Máté energiajogász.