Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

2025. október 03., péntek 07:07 | HírTV
EU-csúcs Bóka János Koppennhága

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt. 

  • Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

