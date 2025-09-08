Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó

24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó

Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó

Magyar Péter agrártanácsadója többször is nyíltan a földalapú támogatások megszüntetése mellett kampányolt, bírálta a magyar gazdák munkáját, tanyasítási programot hirdetett és jónak nevezte, ha a családi gazdaságok tízezrei eltűnnek.

Stier Gábor: Egyértelmű erődemonstráció volt a kínai katonai parádé + videó Kína szerdán Pekingben tartotta meg a győzelem napi katonai felvonulást, hogy megünnepeljék a második világháború lezárásának 80. évfordulóját. A felvonuláson számos modern kínai haditechnikai eszközt is bemutattak. A témában Stier Gábor, a moszkvater.com főszerkeszője volt a Napindító vendége.

Napindító – Izrael elkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát + videó A zsidó állam erői már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit. Céljuk a Hamász terrorszervezet katonai infrastruktúrájának felszámolása, valamint a település teljes bekerítése. A témában kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját.