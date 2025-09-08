Keresés

Napindító

Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

2025. szeptember 08., hétfő 09:00 | HírTV
Venezuela kőolaj drogháború Egyesült Államok

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben hadihajókat küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre. A témában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője volt a Napindító vendége.

  • Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

A tartalomból: 

  • Tüzet nyitnak és lelövik a venezuelai vadászgépeket, ha a dél-amerikai ország légi ereje veszélyezteti az amerikai hajókat - erre figyelmeztetett nagyon határozottan az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump azért fogalmazott ilyen erősen, mert nemrég két venezuelai F-16-os gép repült át az USS Jason Dunham felett, a Pentagon ezt a manővert pedig „rendkívül provokatívnak” minősítette.
  • Az amerikai haderő rakétával lőtt ki egy venezuelai droghajót a Karib-tengeren. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, hogy a hajót egy kimondottan drogokban utazó terrorszervezet üzemeltette, amely feltehetően a venezuelai kormányhoz kötődik, a szállítmány célja pedig az Egyesült Államok volt.
  • Washington szerint Kína több tonnányi olyan vegyi anyagot szállít Dél-Amerikán keresztül Mexikóba, amelyeket szintetikus kábítószerek, például metamfetamin és fentanil előállításához használnak. Ezek az anyagok pedig a kartellek közvetítésével kerülnek be az Egyesült Államokba.
  • Az amerikai légitámadás a drogkartell hajója ellen Európának is figyelmeztető jelzés, mert a karibi útvonalakra mért légicsapások ugyanis tovább terelheti a drogforgalmat a kontinensünk felé.

Teljes beszélgetés: 

