Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

A tartalomból:
- Tüzet nyitnak és lelövik a venezuelai vadászgépeket, ha a dél-amerikai ország légi ereje veszélyezteti az amerikai hajókat - erre figyelmeztetett nagyon határozottan az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump azért fogalmazott ilyen erősen, mert nemrég két venezuelai F-16-os gép repült át az USS Jason Dunham felett, a Pentagon ezt a manővert pedig „rendkívül provokatívnak” minősítette.
- Az amerikai haderő rakétával lőtt ki egy venezuelai droghajót a Karib-tengeren. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, hogy a hajót egy kimondottan drogokban utazó terrorszervezet üzemeltette, amely feltehetően a venezuelai kormányhoz kötődik, a szállítmány célja pedig az Egyesült Államok volt.
- Washington szerint Kína több tonnányi olyan vegyi anyagot szállít Dél-Amerikán keresztül Mexikóba, amelyeket szintetikus kábítószerek, például metamfetamin és fentanil előállításához használnak. Ezek az anyagok pedig a kartellek közvetítésével kerülnek be az Egyesült Államokba.
- Az amerikai légitámadás a drogkartell hajója ellen Európának is figyelmeztető jelzés, mert a karibi útvonalakra mért légicsapások ugyanis tovább terelheti a drogforgalmat a kontinensünk felé.
