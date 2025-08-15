Az amerikai-orosz tárgyalások egy új geopolitikai korszakot nyithatnak + videó
Megosztás itt:
2025. augusztus 15., péntek 06:50
| HírTV
A szakértő többek között az orosz-ukrán háború befejezésének lehetőségéről, az Egyesült Államok és Oroszország katonai, politikai és gazdasági viszonyának rendezéséről, illetve egy új geopolitikai korszak előkészítéséről beszélt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Újraéledhetnek a Duna–Tisza köze régen kiszáradt szikes tavai, ezt a célt szolgálja, hogy a kormány közelmúltbeli döntése nyomán program indul a Homokhátság vízpótlására. A részletekről Bányai Gábor kormánybiztos számolt be a Napindítóban.