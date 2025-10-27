Aktív életmód az őszi-téli hónapokban + videó

Megosztás itt:

A legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a sportot, amiben örömünket leljük. Az Aktív Magyarország célja a megfelelő infrastruktúra (pl. futókörök, pumpapályák) biztosítása, ami segíti a kezdést – mutatott rá Petényi Mirkó.

a szakember nagyon fontosnak nevezte a felnőtt példamutatást, ugyanis a gyermekeknél tapasztalt képernyő előtt töltött idő problémája a szülőknélnél is jelen van.

A kicsik csak akkor fognak mozogni, ha a szülők, felnőttek is ezt teszik, hiszen a gyermekek utánozzák a környezetüket

– tette hozzá.

Az Aktív Magyarország több, a hideg időben is űzhető sportolási lehetőséget támogat.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)