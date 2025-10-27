Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Aktív életmód az őszi-téli hónapokban + videó

2025. október 27., hétfő 09:11 | HírTV
sport életmód ősz tél

Miként lehet megőrizni a sportolás iránti motivációt a hűvösebb, sötétebb hónapokban? A témában vendégünk volt Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.

  • Aktív életmód az őszi-téli hónapokban + videó

A legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a sportot, amiben örömünket leljük. Az Aktív Magyarország célja a megfelelő infrastruktúra (pl. futókörök, pumpapályák) biztosítása, ami segíti a kezdést – mutatott rá Petényi Mirkó.

a szakember nagyon fontosnak nevezte a felnőtt példamutatást, ugyanis a gyermekeknél tapasztalt képernyő előtt töltött idő problémája a szülőknélnél is jelen van.

A kicsik csak akkor fognak mozogni, ha a szülők, felnőttek is ezt teszik, hiszen a gyermekek utánozzák a környezetüket 

– tette hozzá.

Az Aktív Magyarország több, a hideg időben is űzhető sportolási lehetőséget támogat.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Elképesztő felvételek! – jégeső csapott le tegnap éjjel az országra

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

5 ingyenes tanösvény és lombkoronasétány, ha nyugodt kikapcsolódást keresel

Majdnem halálos baleset történt a Forma–1-ben az éjjel, de a közvetítésből kimaradt! +videó

Kim Basinger és Alec Baldwin lánya a szülei helyett a nevelőanyját választotta

Georgia: intő példa Ukrajna és az Európai Unió számára

Porrá zúzták Hadházy Ákos hazugságait – Menczer Tamás kemény üzenetet küldött az ellenzéknek

Kerkez három szóval reagált a liverpooli kritikákra

Politikai vitát tart a parlament

További híreink

Politikai vitát tart a parlament

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!
4
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
5
Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó
6
Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó
7
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
8
Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz
9
A patrióták a digitális térben is győzelmet arattak
10
Louvre-rablás: ketten kézre kerültek, a műkincsek sorsa továbbra is kérdéses

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!