Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

80 magyar élelmiszeripari cég mutatkozik be az OMÉK-en + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 09:54 | Hír TV

Idén is megrendezik a magyar agrárium és élelmiszeripar legnagyobb hazai eseményét, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK) 2025. szeptember 18-21. között a HUNGEXPO területén.

  • 80 magyar élelmiszeripari cég mutatkozik be az OMÉK-en + videó

A 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) partnerországa idén a Fülöp-szigeteki Köztársaság lesz, amely az A pavilonban egy önálló, tíz kiállítóból álló standdal mutatkozik be a hazai közönségnek.

A látogatók ízelítőt kaphatnak a szigetország különleges gasztronómiájából: a standon többek között indonéz fűszerek, egzotikus chipsek (kókuszból, édesburgonyából és maniókából), kókuszolaj, kókuszvíz, indiai citromfű olaj, valamint a különleges, vitaminokban gazdag, ám az illatáról hírhedt durián gyümölcsből készült termékek is megtalálhatók és megkóstolhatóak lesznek.

A Fülöp-szigetek és Magyarország közötti külkereskedelmi kapcsolatok az elmúlt években fokozatosan bővültek, különös tekintettel az élelmiszeripari és agrártermékek cseréjére, így a mostani OMÉK-részvétel fontos lépés a két ország gazdasági együttműködésének további erősítése felé.

További híreink

Gondosóra – a 65 év felettiek ingyenes életmentő eszköze

Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros

Figyelem: ezekben a boltokban nem használható a nyugdíjas utalvány

Takács Boglárka sorsa a célba érése után húsz perccel dőlt el a világbajnokságon

"Összetörték az álmaim" - Édesanyja próbálja tartani a lelket kamasz fiában, akinek szíve két éve egy tornaórán váratlanul leállt

Szabálytalannak vélt dobással győzték le Halász Bencét a világbajnokságon

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Meglepte a rekordigazolás a Liverpool edzőjét, erre nem számított az Atlético ellen...

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

További híreink

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt
2
Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó
3
Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán
4
Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”
5
Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros
6
Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban
7
Erre a drogra kaptak rá az iskolás fiatalok
8
Yamal nem lesz ott a Barca BL-meccsén, Hansi Flick nem hagyta szó nélkül
9
Kamu casting? Magyar Péter már előre leosztotta a lapokat
10
Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó

Legfrissebb híreink

Három különleges esttel készül a népszerű zenekar + videó

Három különleges esttel készül a népszerű zenekar + videó

 A Modern Art Orchestra idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a zenekar méltó módon készül erre a különleges mérföldkőre. Irodalom, zenei tradíció, új hangok – három különleges estén élvezheti a közönség a zenekar produkcióját. A téma kapcsán Stubicz Gábor trombitaművész volt a vendégünk.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

Az USA és Venezuela konfliktusának nem kevés hatása van Európára + videó

 Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben hadihajókat küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre. A témában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője volt a Napindító vendége.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!