80 magyar élelmiszeripari cég mutatkozik be az OMÉK-en + videó

Megosztás itt:

A 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) partnerországa idén a Fülöp-szigeteki Köztársaság lesz, amely az A pavilonban egy önálló, tíz kiállítóból álló standdal mutatkozik be a hazai közönségnek.

A látogatók ízelítőt kaphatnak a szigetország különleges gasztronómiájából: a standon többek között indonéz fűszerek, egzotikus chipsek (kókuszból, édesburgonyából és maniókából), kókuszolaj, kókuszvíz, indiai citromfű olaj, valamint a különleges, vitaminokban gazdag, ám az illatáról hírhedt durián gyümölcsből készült termékek is megtalálhatók és megkóstolhatóak lesznek.

A Fülöp-szigetek és Magyarország közötti külkereskedelmi kapcsolatok az elmúlt években fokozatosan bővültek, különös tekintettel az élelmiszeripari és agrártermékek cseréjére, így a mostani OMÉK-részvétel fontos lépés a két ország gazdasági együttműködésének további erősítése felé.