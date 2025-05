XIV. Leó pápa a feltámadt Krisztus békeüzenetével lépett elő + videó

Napi Aktuális Extra – Május 19-től 30 háztartási termékkategóriára is kiterjesztik az árrésstopot + videó

A háztartási cikkekre is kiterjesztik az árrésstopot. Az intézkedés május 19-től augusztus 31-ig lesz érvényben – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A hírre a Napi Aktuális Extra vendégei is reagáltak.