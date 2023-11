Wintermantel Zsolt: Arcátlanság, hogy a Gyurcsány-párt tagjai kedvezményesen nézhetik meg a fővárosi Katona József Színház előadásait + videó

Megosztás itt:

Arcátlanságnak tartja a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője, hogy a Gyurcsány-párt tagjai kedvezményesen nézhetik meg a fővárosi Katona József Színház előadásait. Wintermantel Zsolt a Napi aktuálisban úgy fogalmazott, hogy megérti, ha egy fővárosi fenntartású teátrum marketing eszközökkel és akciókkal egy fővárosi fenntartású teátrum, azonban nem elegáns olyan időkben ezt tenni, de ezt a nyilvánosság előtt, mindenki számára elérhetőnek kell lenni, nem pedig egy párt tagságának elérhetővé tenni.

Wintermantel Zsolt emellett beszélt még az interjúban arról is, hogy Karácsony Gergely és a baloldali többségű fővárosi közgyűlés bővítené a parkolózónákat Budapesten. Megítélése szerinte Karácsony Gergelynek jobban tenné, ha hátradőlne - mint ahogy eddig is tette - és városszervezési, valamint közlekedési kérdésekben kikérné a szakmai szervezetek véleményét. A Fidesz is preferálja a közösségi közlekedést, ehhez azonban arra lenne szükség, hogy az előző városvezetés idején megtervezett úgynevezett P+R parkolókat megépítse a főváros. Az autósoknak így lenne módjuk leparkolni autóikat és nem kellene, ehelyett azonban Karácsony sárga festékkel fest bicikli sávokat az aszfaltra.

Nem lepte meg a kormánypárti politikust az sem, hogy Gyurcsány Ferenc végül beállt a főpolgármester mögé. Szerinte a mostani színjáték természetes következménye az elmúlt négy évnek.

Teljes beszélgetés: