Veled vagyunk, Zsolt! + videó

Egy modern, pörgős, minden eddiginél átfogóbb dokumentumfilm készült Mongóliáról. Bayer Zsolt ötlete alapján és Kálomista Márton produceri munkája által egy lebilincselő világba utazhatunk.

Mindig is egy gyermekkori bakancslista volt Mongólia a részemről, az a világ pedig, amit ott találtunk, minden várakozásunkat felülmúlta, a mongolok nagyon közeli rokonkért gondolnak ránk és megérdemlik, hogy végre egyszer megtudjunk róluk mi is

- mondta Bayer Zsolt a HírTV stúdiójában.

A publicista kétségtelen ténynek nevezte, hogy most már Nyugatra nincs miért menni, de Keletre van.

A stáb egy hónap alatt 8000 kilométert járt be, mivel úgy gondolták, hogy be kell mutatniuk mindent, a Góbi-sivatagot, az Altaj-hegységet, Karakorumot és Ulánbátort.

- tette hozzá Bayer Zsolt.

