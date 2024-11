Várhelyi Olivér: Ebben az öt évben Európa egy teljesen új egészségügyi rendszert építhet magának + videó

Kiderülhet, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese + videó

Sajtóinformációk szerint több jelölt is lehet, Kiss Ambrus, illetve Vitézy Dávid neve is felmerülhet. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Nemzetnek nem erősítette meg és nem is cáfolta, hogy Vitézy Dávid neve is napirenden van.