Varga Judit részletesen ír arról, hogyan bántalmazta és zsarolta őt Magyar Péter + videó

Provokálták kolléganőnket Magyar Péter tüntetésén + videó

Karácsony Gergely Maffiaállamról posztolt. Márki-Zay Péter pártja új választást követel. De elhangzott az is, hogy ez a Fidesz őszödi beszéde. A Napi aktuális vendége volt Békés Márton történész, a XXI. Század Intézet igazgatója, közben pedig kétszer is kapcsoltuk Futó Boglárka kollégánkat, akinek sikerült megszólaltatnia Magyar Pétert is.