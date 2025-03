Továbbra sincs főpolgármester-helyettes + videó

Megosztás itt:

A főispánnal készült beszélgetésben ezek a témák és azok kibontása szerepelt:

Tordai háza

A bíróság jogerősen megállapította, hogy Tordai Bence házépítése nem felelt meg az előírásoknak, így az ingatlant előbb-utóbb el kell bontani.

Tordai: a ház ügyében továbbra is azonnali jogvédelem van érvényben: a bíróság decemberben megtiltotta a bontást, a per azóta is folyamatban van. Perlem a kormányhivatalt, ami jogszerűtlenül, politikai bosszúból adta ki a bontási határozatot.

Továbbra sincs főpolgármester-helyettes

A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma március 18-ai ítéletében megállapította a fővárosi önkormányzat mulasztását a főpolgármester-helyettes megválasztásának elmaradása miatt – 15 nap van a fellebbezésre, mit tudni erről Mik a következményei a jogsértésnek?

Az árrésstop ellenőrzése

Az árréscsökkentés betartását naponta ellenőrzik. Minden egyes nap több helyre elmennek a fogyasztóvédelmi ellenőrök. Azt ellenőrzik, hogy a beszerzési ár és az értékesítési ár közötti különbség nem haladja-e meg a 10 százalékot. Mik a tapasztalatok – kellett-e már büntetést kiszabni?