Toroczkai László: Ez az ügy az újkori magyar demokrácia egyik legnagyobb botránya

Megosztás itt:

A Jobbik egy volt munkatársa keresett meg minket, névtelenséget kérő munkatársa és elküldött egy levelet, amiben rengeteg konkrét információ szerepel arról, hogy a Jobbik az alkalmazottait bűncselekményekre kérte és a 2019-es európai parlamenti választásokon a Mi Hazánk ellen, de feltételezem, hogy más pártokkal szemben is, törvénytelenségeket követtek el, illetve a demokratikus választási folyamatokba olyan módon avatkoztak be, ami óriási botrány, ráadásul nemcsak a Jobbik érintett benne, hanem a DK, a Demokratikus Koalíció is - mondta Napi aktuális című műsorunkban Toroczkai László.

Teljes beszélgetés: