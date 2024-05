Tony Abbott: Orbán Viktor kiemelkedik Európa vezetői közül + videó

Tony Abbott emlékeztetett, kormányának sikerült megállítania az illegális migrációt a tengeren, Orbán Viktornak pedig a szárazföldön.

- tette hozzá.

Nem a mértéktelen befogadásra

Van egy alapvető különbség a menekültügyi, társadalmi szervezetek, civilszervezetek tekintetében, akik úgy gondolják, hogy a gazdagabb országoknak nincs joguk elutasítani bárkit, aki megjelenik egy szegényebb országból - erről is beszélt mondta Tony Abbott a HírTV stúdiójában. Ausztrália volt miniszterelnöke szerint ezek a szerveztek úgy gondolják, hogy olyankor a gazdag országnak a szegényebb országból jövőt üdvözölni kell és be kell fogadnia.