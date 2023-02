Több tényező együttes hatása miatt van most gyógyszerhiány

Megosztás itt:

Hiány mindig volt, van és lesz is, de most, hogy ez az ügy a lapokba került, annak az az oka, hogy olyan tényezők egybeesése történt, ami mind a hiányt növeli, az egyik ilyen a háború - hívta fel rá a figyelmet Szentiványi Mátyás. Rámutatott, kevesen tudják, hogy Ukrajna az egyik legnagyobb fa- és papírtermelő kapacitással rendelkező ország, de most kiesik a csomagoláshoz szükséges papírszállítás.

Az alapanyaggyártást sok helyen Európa kiszervezte, leginkább Ázsiába, Kínába, Indiába ezért onnan is nehezebben jut el ide az alapanyag

- tette hozzá.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója szerint a hiányhoz az is hozzájárul, hogy tél van, vírusos időszak és nagyon megnőtt a lakossági igény a gyógyszerek iránt.

Teljes beszélgetés: